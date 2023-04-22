«Ланс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Эта команда сражается за 2 место, хотя еще не так давно могла замахнуться на чемпионство. Правда, 9 очков от ПСЖ вряд ли удастся отыграть.

«Ланс» отстает от 2 места на 1 балл. Зато оборона команды действует весьма надежно: всего 25 пропущенных мячей в 31 матче.

В минувшем туре «Ланс» потерпел поражение. На выезде команда уступила ПСЖ со счетом 3:1.

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Причем до последней коллизии команда выиграл 4 матча кряду. Так что «Ланс» наверняка настроен вернуться в победную гавань.

В этой встрече хозяева явно будут больше атаковать. Терять очки нежелательно, ведь «Монако» отстает от «Ланса» всего на 2 очка.

«Монако»

Монегаски также сражаются за 2 место. Правда, отставание от него составляет 3 очка, и есть все шансы обогнать одного из конкурентов.

Радует результативностью атака «Монако». В 31 матче монегаски отличились уже 66 точными выстрелами.

Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Монако» в родных стенах уверенно переиграл «Лорьян» (3:1).

Более того, команда не проигрывает уже больше месяца. Да и россиянин Александр Головин проводит блестящий сезон.

Монегаски едут в гости, как минимум, за ничьей. Впрочем, имея в составе сильных атакующих исполнителей, можно рассчитывать и на большее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 2.10.

На викторию «Монако» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

«Ланс» прекрасно обороняется , к тому же уверенно победил в поединке первого круга.

Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.