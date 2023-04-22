«Ланс»
Эта команда сражается за 2 место, хотя еще не так давно могла замахнуться на чемпионство. Правда, 9 очков от ПСЖ вряд ли удастся отыграть.
«Ланс» отстает от 2 места на 1 балл. Зато оборона команды действует весьма надежно: всего 25 пропущенных мячей в 31 матче.
В минувшем туре «Ланс» потерпел поражение. На выезде команда уступила ПСЖ со счетом 3:1.
Причем до последней коллизии команда выиграл 4 матча кряду. Так что «Ланс» наверняка настроен вернуться в победную гавань.
В этой встрече хозяева явно будут больше атаковать. Терять очки нежелательно, ведь «Монако» отстает от «Ланса» всего на 2 очка.
«Монако»
Монегаски также сражаются за 2 место. Правда, отставание от него составляет 3 очка, и есть все шансы обогнать одного из конкурентов.
Радует результативностью атака «Монако». В 31 матче монегаски отличились уже 66 точными выстрелами.
Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Монако» в родных стенах уверенно переиграл «Лорьян» (3:1).
Более того, команда не проигрывает уже больше месяца. Да и россиянин Александр Головин проводит блестящий сезон.
Монегаски едут в гости, как минимум, за ничьей. Впрочем, имея в составе сильных атакующих исполнителей, можно рассчитывать и на большее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 2.10.
На викторию «Монако» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.