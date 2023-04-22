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    «Ланс» справится с монегасками

    «Ланс» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монако»
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    Лоис Опенда
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Апреля 2023 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Ланс»

    Эта команда сражается за 2 место, хотя еще не так давно могла замахнуться на чемпионство. Правда, 9 очков от ПСЖ вряд ли удастся отыграть.

    «Ланс» отстает от 2 места на 1 балл. Зато оборона команды действует весьма надежно: всего 25 пропущенных мячей в 31 матче.

    В минувшем туре «Ланс» потерпел поражение. На выезде команда уступила ПСЖ со счетом 3:1.

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    Причем до последней коллизии команда выиграл 4 матча кряду. Так что «Ланс» наверняка настроен вернуться в победную гавань.

    В этой встрече хозяева явно будут больше атаковать. Терять очки нежелательно, ведь «Монако» отстает от «Ланса» всего на 2 очка.

    «Монако»

    Монегаски также сражаются за 2 место. Правда, отставание от него составляет 3 очка, и есть все шансы обогнать одного из конкурентов.

    Радует результативностью атака «Монако». В 31 матче монегаски отличились уже 66 точными выстрелами.

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    • Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Монако» в родных стенах уверенно переиграл «Лорьян» (3:1).

    Более того, команда не проигрывает уже больше месяца. Да и россиянин Александр Головин проводит блестящий сезон.

    Монегаски едут в гости, как минимум, за ничьей. Впрочем, имея в составе сильных атакующих исполнителей, можно рассчитывать и на большее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Монако» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

    «Ланс» прекрасно обороняется, к тому же уверенно победил в поединке первого круга.

    Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» справится с монегасками
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