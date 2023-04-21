Моуринью: Игроки «Ромы» хорошо провели игру против очень хорошей команды

Главный тренер «Ромы»прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, что римская команда в первой игре проиграла со счетом 0:1.

«Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против "Зальцбурга" или "Буде-Глимта". Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален. В целом, я действительно рад за парней», — приводит слова Моуринью Roma Press.

В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».