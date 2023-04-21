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    Моуринью: Игроки «Ромы» хорошо провели игру против очень хорошей команды

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Напомним, что римская команда в первой игре проиграла со счетом 0:1.

    «Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

    Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против "Зальцбурга" или "Буде-Глимта". Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален. В целом, я действительно рад за парней», — приводит слова Моуринью Roma Press.

    В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».

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