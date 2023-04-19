Пиоли: «Милан» заслужено победил «Наполи»

Главный тренер «Милана»отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что «россонери» накануне сыграли вничью с «Наполи» в ответной встрече (1:1), а в первом поединке миланцы победили со счетом 1:0.

«Мы очень хорошо помним матч с "Риу Аве" в квалификации Лиги Европы в 2020 году. Мы проделали большой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с "Наполи", но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и терпели, но заслужили эту победу», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».