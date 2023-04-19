Леау: Футболисты «Милана» хотят выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Милана»прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в четвертьфинале «россонери» прошли «Наполи» (1:0, 1:1).

«Знаю, что могу решать исход матчей. Но если не забиваю, есть партнеры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю к тем, кто работает со мной.

Хочу мечтать, как и все игроки "Милана". Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Мы будем до последнего стараться сделать это», — цитирует португальца официальный сайт УЕФА.

Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».