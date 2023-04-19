Тренер «Акрона»: Создали больше моментов, переиграли соперников, не оставляли им много зон

Главный тренер тольяттинскогоподвел итог матча против(2:1) в Кубке России.

«Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли. Если бы реализовали моменты — счет мог быть крупнее.

Нельзя говорить, что "Акрон" — гроза клубов Москвы. Это большие команды, "Спартак" — вообще, великий клуб с большими традициями. Обыграть их дорогого стоит. Это круто. Можно поблагодарить их, у нас два воспитанника. Это пацаны очень качественные. Подготовленные "Спартаком" — это штамп. Два воспитанника прошли дальше, можно сказать, что "Спартак" не проиграл», — цитирует Калешина «Чемпионат».

Соперник «Акрон» по финалу станет известен после матча «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 19 апреля в 19:00 мск.