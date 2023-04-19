Губерниев: Посмотрите на Дуарте и поймете, в каком грустном положении сейчас Абаскаль

Известный российский комментаторвысказался относительно победынад(2:1) в Кубке России.

«Ода "Акрону"! "Спартак" сегодня был плох. В игре с "Торпедо" тоже плох. И вообще весной ужасен. Даже 14-й номер "Акрона" был интереснее, чем весь "Спартак".

С десяток ведущих игроков нет. А без них выяснилось, что остальные мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Промесу и отойти в сторонку. И другое — создавать что-то самому.

Посмотрите на Дуарте и поймете, в каком грустном положении сейчас Абаскаль. Кого ставить приходится. Ужас, ужас», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Соперник «Акрон» по финалу станет известен после матча «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 19 апреля в 19:00 мск.