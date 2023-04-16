начнут матч в 21:45 в Серии А, 16.04.2023.

Последний матч между собой: Удинезе — Рома 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Удинезе»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Удинезе.

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