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    «Морейренсе» утопит «Визелу»

    «Морейренсе» — «Визела». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Визела»
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    «Морейренсе»
    3 мая в 32-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Визела». Начало игры — в 22:15 мск. «Морейренсе» — «Визела»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 03 Мая 2024 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 22:15 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    «Морейренсе»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма неплохо. На текущий момент «Морейренсе» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Морейренсе» в среднем забивает примерно гол за матч. Зато оборона выглядит куда монолитнее: 34 пропущенных мяча в 31 поединке Примейра-Лиги.

    Морейренсе — Визела: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Морейренсе» нанес поражение «Портимоненсе» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Морейренсе» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    До последней виктории команда уступила дважды кряду. Причем поражение от «Бенфики» получилось, что называется, по всем статьям — 0:3.

    Не сыграют: Фабиано Силва, Рубен Рамос — дисквалифицированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Морейренсе» имеет заметные сложности в плане креатива. Да и победы даются команде уж слишком натужно.

    Матчи против «Визелы» для команды исторически складываются весьма непросто. Из пяти последних очных поединков «Морейренсе» по 2 раза победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и соперник уже одной ногой вылетел из элитного дивизиона.

    «Визела»

    Турнирное положение: «Визела» твердо стоит на вылет. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.

    Команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и вообще, «Визела» выиграла только в 4 матчах чемпионата.

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  • 30/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела добыть один пункт. «Визела» расписала мировую с «Риу Аве» (1:1).

    В пяти своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках «Визела» забила 4 мяча при 11 пропущенных.

    Последняя виктория была добыта чуть менее месяца назад. Тогда аутсайдер чемпионата Португалии одолел «Фаренсе» (2:1).

    Не сыграют: Александар Буснич, Матиас Лакава, Сава Петров — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Визела» выглядит откровенно убого. Плюс команда почти утратила шансы на спасение.

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    В кадровом плане у команды имеются заметные пробоины. Да и в морально-психологическом плане «Визела» явно не преуспевает.

    Команда уже более 7 лет не может обыграть «Морейренсе». В матче первого круга соперники расписали мировую (0:0).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Визеле» уже банально некуда отступать.

    Статистика для ставок

    • «Визела» не побеждает в 6 матчах кряду

    • «Морейренсе» до последней виктории проиграла дважды подряд

    • «Визела» выиграла меньше всех в лиге — лишь 4 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее аутсайдера, и наверняка будут активно атаковать.

    «Визела» уже одной ногой покинула класс сильнейших, да и побеждает по большим праздникам.

    Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    Ставка и прогноз на матч «Морейренсе» — «Визела» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. «Морейренсе» утопит «Визелу»
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