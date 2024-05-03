«Морейренсе»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма неплохо. На текущий момент «Морейренсе» находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Морейренсе» в среднем забивает примерно гол за матч. Зато оборона выглядит куда монолитнее: 34 пропущенных мяча в 31 поединке Примейра-Лиги.
Морейренсе — Визела: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Морейренсе» нанес поражение «Портимоненсе» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Морейренсе» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
До последней виктории команда уступила дважды кряду. Причем поражение от «Бенфики» получилось, что называется, по всем статьям — 0:3.
Не сыграют: Фабиано Силва, Рубен Рамос — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Морейренсе» имеет заметные сложности в плане креатива. Да и победы даются команде уж слишком натужно.
Матчи против «Визелы» для команды исторически складываются весьма непросто. Из пяти последних очных поединков «Морейренсе» по 2 раза победил и уступил.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и соперник уже одной ногой вылетел из элитного дивизиона.
«Визела»
Турнирное положение: «Визела» твердо стоит на вылет. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.
Команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и вообще, «Визела» выиграла только в 4 матчах чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела добыть один пункт. «Визела» расписала мировую с «Риу Аве» (1:1).
В пяти своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках «Визела» забила 4 мяча при 11 пропущенных.
Последняя виктория была добыта чуть менее месяца назад. Тогда аутсайдер чемпионата Португалии одолел «Фаренсе» (2:1).
Не сыграют: Александар Буснич, Матиас Лакава, Сава Петров — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Визела» выглядит откровенно убого. Плюс команда почти утратила шансы на спасение.
В кадровом плане у команды имеются заметные пробоины. Да и в морально-психологическом плане «Визела» явно не преуспевает.
Команда уже более 7 лет не может обыграть «Морейренсе». В матче первого круга соперники расписали мировую (0:0).
Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Визеле» уже банально некуда отступать.
Статистика для ставок
- «Визела» не побеждает в 6 матчах кряду
- «Морейренсе» до последней виктории проиграла дважды подряд
- «Визела» выиграла меньше всех в лиге — лишь 4 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.16 и 1.70.
- 1.77ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
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Прогноз: Хозяева явно сильнее аутсайдера, и наверняка будут активно атаковать.
«Визела» уже одной ногой покинула класс сильнейших, да и побеждает по большим праздникам.
Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16