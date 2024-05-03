3 мая в 32-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Визела». Начало игры — в 22:15 мск. «Морейренсе» — «Визела»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Морейренсе»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма неплохо. На текущий момент «Морейренсе» находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Морейренсе» в среднем забивает примерно гол за матч. Зато оборона выглядит куда монолитнее: 34 пропущенных мяча в 31 поединке Примейра-Лиги.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Морейренсе» нанес поражение «Портимоненсе» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Морейренсе» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

До последней виктории команда уступила дважды кряду. Причем поражение от «Бенфики» получилось, что называется, по всем статьям — 0:3.

Не сыграют: Фабиано Силва, Рубен Рамос — дисквалифицированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Морейренсе» имеет заметные сложности в плане креатива. Да и победы даются команде уж слишком натужно.

Матчи против «Визелы» для команды исторически складываются весьма непросто. Из пяти последних очных поединков «Морейренсе» по 2 раза победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и соперник уже одной ногой вылетел из элитного дивизиона.

«Визела»

Турнирное положение: «Визела» твердо стоит на вылет. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.

Команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и вообще, «Визела» выиграла только в 4 матчах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела добыть один пункт. «Визела» расписала мировую с «Риу Аве» (1:1).

В пяти своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках «Визела» забила 4 мяча при 11 пропущенных.

Последняя виктория была добыта чуть менее месяца назад. Тогда аутсайдер чемпионата Португалии одолел «Фаренсе» (2:1).

Не сыграют: Александар Буснич, Матиас Лакава, Сава Петров — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Визела» выглядит откровенно убого. Плюс команда почти утратила шансы на спасение.

В кадровом плане у команды имеются заметные пробоины. Да и в морально-психологическом плане «Визела» явно не преуспевает.

Команда уже более 7 лет не может обыграть «Морейренсе». В матче первого круга соперники расписали мировую (0:0).

Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Визеле» уже банально некуда отступать.

Статистика для ставок

«Визела» не побеждает в 6 матчах кряду

«Морейренсе» до последней виктории проиграла дважды подряд

«Визела» выиграла меньше всех в лиге — лишь 4 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Хозяева явно сильнее аутсайдера, и наверняка будут активно атаковать.

«Визела» уже одной ногой покинула класс сильнейших, да и побеждает по большим праздникам.

Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16