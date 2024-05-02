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    Рыбакина снова обыграет Соболенко?

    Рыбакина — Соболенко. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:30 мск. Рыбакина — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 02 Мая 2024 года
    Елена Рыбакина
  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 22:30 Арина Соболенко Арина Соболенко
  • Белоруссия
    •

    Рыбакина

    Елена спокойно прошла первые три раунда, но в четвертьфинале она была максимально близка к провалу.

    В среду Рыбакина с трудом выиграла у Юлии Путинцевой — 4:6, 7:6, 7:6. Представительницы Казахстана устроили настоящее шоу.

    В третьем сете случилась настоящая драма: Рыбакина уступала 2:5 и спасла два матчбола. Соперница еще долго будет вспоминать этот матч.

    Рыбакина третий раз в сезоне добралась до полуфинала на «тысячнике». Ранее в 2024-м она играла в финала турниров в Дохе и Майами.

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    Также стоит отметить, что Елена выиграла восьмой матч подряд. В прошлом месяце она взяла титул в Штутгарте.

    Соболенко

    Арина тем временем легко прошла 1/4 финала, вопреки прогнозам на фоне ее недавних проблем.

    Белоруска в предыдущем раунде остановила Мирру Андрееву — 6:1, 6:4. Как и в прошлом году, Соболенко снова разгромила россиянку, разница только в том, что тогда они встретились на стадии 1/8 финала.

    Действующая чемпионка мадридского «тысячника» показала свой лучший силовой теннис с максимально агрессивными атаками и почти отсутствием ошибок на своей подаче.

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    В общем, Мирре не повезло, соперница провела пока что свой лучший матч на турнире.

    Перед этим Соболенко обыграла Магду Линетт, Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз — во всех случаях ей понадобился третий сет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.95, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.86.

    Прогноз: в январе 2023-го Арина обыграла Елену в финале Australian Open, с тех пор представительница Казахстана одержала три победы в четырех матчах против белоруски.

    В начале текущего сезона Рыбакина разгромила Соболенко в решающем матче на турнире в Брисбене — 6:0, 6:3.

    Плюс не будем забывать про недавнюю победу Рыбакиной над Игой Свентек в Штутгарте. Это еще один аргумент, почему у Арины, скорее всего, будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Соболенко с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина снова обыграет Соболенко?
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