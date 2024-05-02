Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:30 мск. Рыбакина — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рыбакина

Елена спокойно прошла первые три раунда, но в четвертьфинале она была максимально близка к провалу.

В среду Рыбакина с трудом выиграла у Юлии Путинцевой — 4:6, 7:6, 7:6. Представительницы Казахстана устроили настоящее шоу.

В третьем сете случилась настоящая драма: Рыбакина уступала 2:5 и спасла два матчбола. Соперница еще долго будет вспоминать этот матч.

Рыбакина третий раз в сезоне добралась до полуфинала на «тысячнике». Ранее в 2024-м она играла в финала турниров в Дохе и Майами.

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Также стоит отметить, что Елена выиграла восьмой матч подряд. В прошлом месяце она взяла титул в Штутгарте.

Соболенко

Арина тем временем легко прошла 1/4 финала, вопреки прогнозам на фоне ее недавних проблем.

Белоруска в предыдущем раунде остановила Мирру Андрееву — 6:1, 6:4. Как и в прошлом году, Соболенко снова разгромила россиянку, разница только в том, что тогда они встретились на стадии 1/8 финала.

Действующая чемпионка мадридского «тысячника» показала свой лучший силовой теннис с максимально агрессивными атаками и почти отсутствием ошибок на своей подаче.

В общем, Мирре не повезло, соперница провела пока что свой лучший матч на турнире.

Перед этим Соболенко обыграла Магду Линетт, Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз — во всех случаях ей понадобился третий сет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.95, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.86.

Прогноз: в январе 2023-го Арина обыграла Елену в финале Australian Open, с тех пор представительница Казахстана одержала три победы в четырех матчах против белоруски.

В начале текущего сезона Рыбакина разгромила Соболенко в решающем матче на турнире в Брисбене — 6:0, 6:3.

Плюс не будем забывать про недавнюю победу Рыбакиной над Игой Свентек в Штутгарте. Это еще один аргумент, почему у Арины, скорее всего, будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной за 1.95.