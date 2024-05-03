ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею «Челси»«Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн КлаудиньоЦСКА — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта

    Подтвердит ли «Орландо» статус домашней команды снова?

    «Орландо» — «Кливленд». Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 мая 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Орландо»
    В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «Кия Центр» 3 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. «Орландо» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 03 Мая 2024 года
    Орландо
  • НБА. Плей-офф
    •  Орландо 23:00 Кливленд Кливленд
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

    Последние матчи: «Орландо» снова оказался в роли догоняющей команды в дуэли против «Кливленда». «Маги» проиграли в гостевой встрече со счётом 103:104.

    Не сыграют: В матче против «Кливленда» травму подколенного сухожилия получил Гари Харрис. Защитник «Орландо» провёл на матче 19 минут и 12 секунд игрового времени.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В домашней игре «Кливленд» смог снова выйти вперёд в противостоянии с «Орландо» (104:103). В составе команды из Огайо результативностью отметился Донован Митчелл, защитник отправил в кольцо соперника 28 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Орландо». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм. Под вопросом участие Джарретта Аллена, который травмировал ребро.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» добился трёх побед — все в противостоянии против «Орландо» (104:103, 96:86, 97:83).

    Статистика для ставок

    • В первом раунде плей-офф «Кливленд» трижды обыграл «Орландо» (104:103, 96:86, 97:83)

    • «Орландо» одержал две победы над «Кливлендом» в домашней серии игр (112:89, 121:83)

    • «Кливленд» ведёт в серии против «Орландо» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Кливленда» — 2.40.

    ТБ 200 и ТМ 200 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: У «Орландо» есть все шансы для того, чтобы снова сравнять счёт в серии. Дело в том, что «маги» считаются домашней командой, команда из Флориды это показала и в дуэли с «Кливлендом». Так «Орландо» выиграл две встречи над «Кливлендом» в родных стенах. Не исключаем, что «волшебники» сделают это снова.

    Ставка: Фора «Орландо» (-7.5) с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, баскетболисты «Кливленда» и «Орландо» в среднем забрасывают друг другу 200 очков.

    Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Свентек — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Погонь — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Медведев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Кливленд» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на баскетбол. Подтвердит ли «Орландо» статус домашней команды снова?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры