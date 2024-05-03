В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «Кия Центр» 3 мая. Начало встречи — в 23:00 мск. «Орландо» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

Последние матчи: «Орландо» снова оказался в роли догоняющей команды в дуэли против «Кливленда». «Маги» проиграли в гостевой встрече со счётом 103:104.

Не сыграют: В матче против «Кливленда» травму подколенного сухожилия получил Гари Харрис. Защитник «Орландо» провёл на матче 19 минут и 12 секунд игрового времени.

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Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

«Кливленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

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Последние матчи: В домашней игре «Кливленд» смог снова выйти вперёд в противостоянии с «Орландо» (104:103). В составе команды из Огайо результативностью отметился Донован Митчелл, защитник отправил в кольцо соперника 28 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Орландо». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм. Под вопросом участие Джарретта Аллена, который травмировал ребро.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» добился трёх побед — все в противостоянии против «Орландо» (104:103, 96:86, 97:83).

Статистика для ставок

В первом раунде плей-офф «Кливленд» трижды обыграл «Орландо» (104:103, 96:86, 97:83)

«Орландо» одержал две победы над «Кливлендом» в домашней серии игр (112:89, 121:83)

«Кливленд» ведёт в серии против «Орландо» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Кливленда» — 2.40.

ТБ 200 и ТМ 200 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Орландо» есть все шансы для того, чтобы снова сравнять счёт в серии. Дело в том, что «маги» считаются домашней командой, команда из Флориды это показала и в дуэли с «Кливлендом». Так «Орландо» выиграл две встречи над «Кливлендом» в родных стенах. Не исключаем, что «волшебники» сделают это снова.

Ставка: Фора «Орландо» (-7.5) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, баскетболисты «Кливленда» и «Орландо» в среднем забрасывают друг другу 200 очков.

Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 2.01.