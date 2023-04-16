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    Сместят ли «Рому» с третьего места?

    «Рома» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Серия А, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Удинезе»
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    «Рома» занимает 3-ю строчку
    «Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Апреля 2023 года
    Рома
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    •  Рома 21:45 Удинезе Удинезе
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    «Рома»

    «Волки» находятся на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» имеет отличные шансы попасть в Лигу чемпионов даже через национальный чемпионат.

    А вот с голами у «джаллоросси» явно не складывается. В 29 поединках римляне отличились лишь 39 мячами.

    Коэффициенты матча Рома — Удинезе

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. В первом матче четвертьфинала Лиги Европы она потерпела поражение от «Фейеноорда» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    До того коллектив выиграл в двух матчах, ни разу не пропустив, так что, в целом, он находится на ходу.

    «Удинезе»

    Фриуланцы находятся на привычном для себя 10-м месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 36 раз.

    А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 29 поединках команда выиграла только 9 раз.

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    • Свой последний поединок клуб провел так себе. «Зебры» дома не сумел обыграть другого середняка чемпионата «Монцу» (2:2).

    В двух последних матчах коллектив не знает побед, так что им все же уготовона роль аутсайдера грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,91. Успех «Удинезе» оценивается в 4,37, ничья — в 3,48.

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    Хозяева поля, очевидно, выглядят фаворитом как с точки зрения своего класса, так и текущей формы.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет за 1,91.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,05, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Сместят ли «Рому» с третьего места?
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