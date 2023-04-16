«Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Волки» находятся на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» имеет отличные шансы попасть в Лигу чемпионов даже через национальный чемпионат.

А вот с голами у «джаллоросси» явно не складывается. В 29 поединках римляне отличились лишь 39 мячами.

Коэффициенты матча Рома — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.853.354.60Фрибет$40

Свой последний поединок команда провела неудачно. В первом матче четвертьфинала Лиги Европы она потерпела поражение от «Фейеноорда» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

До того коллектив выиграл в двух матчах, ни разу не пропустив, так что, в целом, он находится на ходу.

«Удинезе»

Фриуланцы находятся на привычном для себя 10-м месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 36 раз.

А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 29 поединках команда выиграла только 9 раз.

Свой последний поединок клуб провел так себе. «Зебры» дома не сумел обыграть другого середняка чемпионата «Монцу» (2:2).

В двух последних матчах коллектив не знает побед, так что им все же уготовона роль аутсайдера грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,91. Успех «Удинезе» оценивается в 4,37, ничья — в 3,48.

Хозяева поля, очевидно, выглядят фаворитом как с точки зрения своего класса, так и текущей формы.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет за 1,91.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,05, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника.