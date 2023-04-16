Клотет: Не променяю «Торпедо» на «Спартак»

Главный тренер московского «Торпедо»признался, что остался доволен игрой команды в матче против(1:2).

«Я думаю, "Спартак" имеет дорогой состав. У них есть нападающий, который играл в Серии А, в испанской Примере. У них больше денег и выше класс.

Мы играли командой, душой, были едиными. Несмотря на разницу в классе, на положение в турнирной таблице. "Спартак" — команда индивидуальностей. Наша сила в единстве игроков. Горд командой. Не променяю "Торпедо" на "Спартак".

Как тренер я восхищен действиями своей команды. Многие обстоятельства сейчас против нас. Но мы все равно остаемся собой.

Нам нужно время, чтобы выстраивать игру. Его осталось мало, конечно. Нужно побеждать в каждой. Будем прибавлять от игры к игре. Не удалось сегодня уйти от поражения. Но я сегодня был счастлив видеть такую игру. Сегодня я получил больше удовольствия от игры, чем от победы над "Факелом" в прошлом туре», — приводит слова испанца пресс-служба «автозаводцев».

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Химками».

«Я надеюсь, что мы в любом случае будем биться. Плохо, что меня удалили. Но карточка уже есть. Игроки будут биться в любом случае. У нас хорошее с ними взаимопонимание. Я буду их настраивать на игру, как и всегда. Они будут показывать свой максимум. С каждой неделей мы играем лучше, каждую неделю у нас есть шаг вперед. Ребята будут биться за результат», — добавил Клотет.

Матч «Химки» — «Торпедо» пройдет 22 апреля, начало — в 14:00 мск.