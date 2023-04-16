ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ
  • 08:42
    • Стало известно, когда Джикия вернется в состав «Спартака»
  • 08:18
    • «Ювентус» выкупит Милика у «Марселя»
  • 08:02
    • «Филадельфия» разгромила «Бруклин» в первом матче плей-офф, «Голден Стэйт» уступил «Сакраменто»
  • 07:28
    • Овечкин назвал главную причину провального сезона «Вашингтона»
  • 07:15
    • Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой
    Все новости спорта

    Клотет: Не променяю «Торпедо» на «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Торпедо Спартак РПЛ Футбол России
    Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет признался, что остался доволен игрой команды в матче против «Спартака» (1:2).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я думаю, "Спартак" имеет дорогой состав. У них есть нападающий, который играл в Серии А, в испанской Примере. У них больше денег и выше класс.

    Мы играли командой, душой, были едиными. Несмотря на разницу в классе, на положение в турнирной таблице. "Спартак" — команда индивидуальностей. Наша сила в единстве игроков. Горд командой. Не променяю "Торпедо" на "Спартак".

  • Три пенальти и три удаления. «Спартак» вдевятером победил в дерби с «Торпедо»
  • Нервная победа «Спартака» над автозаводцами — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Как тренер я восхищен действиями своей команды. Многие обстоятельства сейчас против нас. Но мы все равно остаемся собой.

    Нам нужно время, чтобы выстраивать игру. Его осталось мало, конечно. Нужно побеждать в каждой. Будем прибавлять от игры к игре. Не удалось сегодня уйти от поражения. Но я сегодня был счастлив видеть такую игру. Сегодня я получил больше удовольствия от игры, чем от победы над "Факелом" в прошлом туре», — приводит слова испанца пресс-служба «автозаводцев».

    В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Химками».

    «Я надеюсь, что мы в любом случае будем биться. Плохо, что меня удалили. Но карточка уже есть. Игроки будут биться в любом случае. У нас хорошее с ними взаимопонимание. Я буду их настраивать на игру, как и всегда. Они будут показывать свой максимум. С каждой неделей мы играем лучше, каждую неделю у нас есть шаг вперед. Ребята будут биться за результат», — добавил Клотет.

    Матч «Химки» — «Торпедо» пройдет 22 апреля, начало — в 14:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» дать бой «Зениту»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • «Локо» привезет балл из Оренбурга
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.88
    •
  • Еще одна победа в копилку «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Руне — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры