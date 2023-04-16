Анчелотти: «Реал» играл очень хорошо и забил в самой тяжелой ситуации

Наставникподвел итог матча против(2:0).

«Мы провели совершенный матч. Немного не хватало точности в первом тайме, но команда играла очень хорошо и забила в самой тяжелой ситуации.

Мы продемонстрировали энергичность и правильное отношение к делу в матче, который мог оказаться ловушкой в какой-то мере. Начо, Себальос и Асенсио — все они дают команде дополнительное преимущество.

Команда хорошо готова физически, что видно по Кариму Бензема, который будет готов к матчу во вторник», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры с 62 очками в активе. «Кадис» располагается на 15-й позиции (31).