начнут матч в 19:30 в чемпионате Италии по футболу, 14.04.2023.

Последний матч между собой: Эмполи — Кремонезе 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кремонезе» — «Эмполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кремонезе»).

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