«Кремонезе»
Команда находится в плачевном состоянии, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А с 16-ю очками в активе. Задача у «Кремонезе» непростая — команде нужно сократить отрыв от спасительной 17-й строчки, который составляет 10 очков.
«Кремонезе» проваливает нынешний сезон. Команда выиграла всего 2 матча в чемпионате — это худший результат среди всех коллективов. Кроме того, «Кремонезе» пропустил больше всех в лиге — 54 гола.
Коэффициенты матча Кремонезе — Эмполи
В последних 5-и турах чемпионата Италии команда выиграла всего один раз — этого недостаточно для спасения. В последнем матче «Кремонезе» обыграл «Сампдорию» (3:2), проигрывая 1:2 к 85-й минуте.
Стоит отметить, что «Кремонезе» проиграл 10 матчей из 14-и на своем поле в нынешнем сезоне. Команде получилось победить только один раз — это снова худший результат в лиге.
«Эмполи»
Команда находится во второй части турнирной таблицы Серии А, находясь в комфортном расстоянии от зоны вылета, которое составляет 10 очков.
«Эмполи» проводит сезон с переменным успехом, проиграв 11 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. Команда является одной из худших в лиге по результативности — всего 25 голов.
В последнее время «Эмполи» начал серьезно сдавать позиции. В последних 10-и встречах команда выиграла всего один матч у «Лечче» (1:0), 4 раза сыграла вничью и 5 матчей проиграла.
В гостях команда играет не так мощно, занимая лишь 15-е место в лиге по этому показателю. Команда выиграла всего две гостевые встречи.
Стоит отметить, что в последней очной встрече «Эмполи» и «Кремонезе» первые без проблем разобрался со своим соперником (2:0), забив все два мяча во втором тайме.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» предлагают — 2.60.
На викторию «Эмполи» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.
Обе команды находятся не в лучшей форме. Можно предположить, что «Кремонезе» и «Эмполи» поделят очки.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал 1 больше в 1 тайме за 2.04.