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    Команды поделят очки?

    «Кремонезе» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Серия А, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Эмполи»
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    «Кремонезе»
    «Кремонезе» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:30 мск. «Кремонезе» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Апреля 2023 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 19:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Кремонезе»

    Команда находится в плачевном состоянии, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А с 16-ю очками в активе. Задача у «Кремонезе» непростая — команде нужно сократить отрыв от спасительной 17-й строчки, который составляет 10 очков.

    «Кремонезе» проваливает нынешний сезон. Команда выиграла всего 2 матча в чемпионате — это худший результат среди всех коллективов. Кроме того, «Кремонезе» пропустил больше всех в лиге — 54 гола.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Эмполи

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    В последних 5-и турах чемпионата Италии команда выиграла всего один раз — этого недостаточно для спасения. В последнем матче «Кремонезе» обыграл «Сампдорию» (3:2), проигрывая 1:2 к 85-й минуте.

    Все прогнозы на Серию А

    Стоит отметить, что «Кремонезе» проиграл 10 матчей из 14-и на своем поле в нынешнем сезоне. Команде получилось победить только один раз — это снова худший результат в лиге.

    «Эмполи»

    Команда находится во второй части турнирной таблицы Серии А, находясь в комфортном расстоянии от зоны вылета, которое составляет 10 очков.

    «Эмполи» проводит сезон с переменным успехом, проиграв 11 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. Команда является одной из худших в лиге по результативности — всего 25 голов.

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    • В последнее время «Эмполи» начал серьезно сдавать позиции. В последних 10-и встречах команда выиграла всего один матч у «Лечче» (1:0), 4 раза сыграла вничью и 5 матчей проиграла.

    В гостях команда играет не так мощно, занимая лишь 15-е место в лиге по этому показателю. Команда выиграла всего две гостевые встречи.

    Стоит отметить, что в последней очной встрече «Эмполи» и «Кремонезе» первые без проблем разобрался со своим соперником (2:0), забив все два мяча во втором тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Эмполи» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды находятся не в лучшей форме. Можно предположить, что «Кремонезе» и «Эмполи» поделят очки.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал 1 больше в 1 тайме за 2.04.

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    «Кремонезе» — «Эмполи»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды поделят очки?
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