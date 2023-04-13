Спаллетти: В матче с «Миланом» люди на трибунах молчали, этого я никогда не пойму

Главный тренерзаявил, что уйдет с ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против, если фанаты не начнут поддерживать клуб.

«Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче. Я был очень огорчен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с "Миланом". Был важный матч, а люди на трибунах молчали.

Это то, чего я никогда не пойму. Если подобное повторится, я уйду со скамейки и просто поеду домой. Это что-то странное. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не смогу этого понять», — цитирует Goal Спаллетти.

Напомним, что в матче Серии А «Наполи» — «Милан» (0:4) фанаты молчали, выражая таким образом протест против работы руководства команды.

Ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» состоится 18 апреля в 22:00 мск.