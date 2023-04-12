«Реал» — «Челси»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Челси» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Мадриде и начнется в 22:00 мск.

«Реал» Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.

«Челси» Кепа, Силва, Кулибали, Чиллуэлл, Фофана, Джеймс, Канте, Ковачич, Энцо Фернандес, Стерлинг, Феликс.

Эксперты LiveSport поделились на два лагеря. Одни считают, что «Реал» выиграет матч, а вторые, что «Челси». Подробнее можно почитать в прогнозах здесь и здесь.

Здесь можно следить за статистикой и результатом в режиме онлайн.

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