«Реал» — «Челси»: прогноз, составы, коэффициенты

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Реал»
- Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.
«Челси»
- Кепа, Силва, Кулибали, Чиллуэлл, Фофана, Джеймс, Канте, Ковачич, Энцо Фернандес, Стерлинг, Феликс.
Эксперты LiveSport поделились на два лагеря. Одни считают, что «Реал» выиграет матч, а вторые, что «Челси». Подробнее можно почитать в прогнозах здесь и здесь.
Здесь можно следить за статистикой и результатом в режиме онлайн.
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