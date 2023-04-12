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    «Милан» обыграл «Наполи» в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов

    «Милан» — «Наполи»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В Милане состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи». Он завершился победой «россонери» со счетом 1:0.

    Исмаэль Беннасер
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    Исмаэль Беннасер

    Победный гол миланцы забили на 40-й минуте встречи, когда Исмаэль Беннасер отметился с передачи Рафаэла Леау.

    Шансы гостей на спасение усложнило удаление Андре Замбо Ангисса, которое случилось на 75-й минуте. Также получил желтую карточку Кин Мин Чжэ, из-за чего защитник пропустит ответный матч.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Милан — Наполи 1:0
    Гол: 1:0 Исмаэль Беннасер (40') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Симон Кьер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Сандро Тонали, Браим Диас (Анте Ребич, 80'), Исмаэль Беннасер (Алексис Салемакерс, 67'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру Наполи: Хвича Кварацхелия (Тангай Н'Домбеле, 82'), Элиф Элмас, Ирвин Лосано (Джакомо Распадори, 69'), Пётр Зелиньски (Маттео Политано, 83'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 82'), Ким Мин Джэ, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Пётр Зелиньски (38'), Stefano Pioli (44'), Исмаэль Беннасер (60'), Андре Замбо Ангисса (70'), Джованни Ди Лоренцо (70'), Андре Замбо Ангисса (74'), Ким Мин Джэ (78'), Алексис Салемакерс (90 + 3'), Амир Ррахмани (90 + 3')

    Ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе. Начало поединка в 22:00 по мск.

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