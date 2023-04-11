Агент Дивеева: Ведется работа по продлению контракта с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА, заявил, что игрок намерен продлить контракт с «армейцами».

Ранее появилась информация, что Дивеев может перейти в «Зенит».

«Связывался ли со мной "Зенит"? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Я же не пишу это. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Слухи не комментирую.

Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая и небыстрая», — приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.