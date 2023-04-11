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    Агент Дивеева: Ведется работа по продлению контракта с ЦСКА

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    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что игрок намерен продлить контракт с «армейцами».

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Ранее появилась информация, что Дивеев может перейти в «Зенит».

    «Связывался ли со мной "Зенит"? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Я же не пишу это. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Слухи не комментирую.

    Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая и небыстрая», — приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

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    • В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.

    Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

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