Агент Дивеева: Ведется работа по продлению контракта с ЦСКА

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
Ранее появилась информация, что Дивеев может перейти в «Зенит».
«Связывался ли со мной "Зенит"? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Я же не пишу это. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Слухи не комментирую.
Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая и небыстрая», — приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.
Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.