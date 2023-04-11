Дивеев может стать игроком «Зенита»

после завершения сезона может подписать защитника ЦСКА сообщает «Чемпионат».

«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.

При этом "Зенит" уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», — сказал источник издания.

В текущем сезоне Дивеев провел в чемпионате России 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermrkt оценивает Дивеева в шесть миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.