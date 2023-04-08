Зинченко поделился ожиданиями от матча «Арсенала» с «Ливерпулем» в АПЛ

Защитникоценил игруперед матчем 30-го тура АПЛ.

«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, как опасен "Ливерпуль". Это потрясающая команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице.

Каждый матч с "Ливерпулем"— это грандиозная игра для всех, особенно на "Энфилде". Это особое место, где никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

Матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 9 апреля. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.