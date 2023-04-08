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    Зинченко поделился ожиданиями от матча «Арсенала» с «Ливерпулем» в АПЛ

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    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко оценил игру «Ливерпуля» перед матчем 30-го тура АПЛ.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, как опасен "Ливерпуль". Это потрясающая команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице.

    Каждый матч с "Ливерпулем"— это грандиозная игра для всех, особенно на "Энфилде". Это особое место, где никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

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    • Матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 9 апреля. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

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