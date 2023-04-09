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    Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Ставки (к. 2.41) и прогноз на АПЛ, 9 апреля 2023 года

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»
    9 апреля «Ливерпуль» в родных стенах примет лондонский «Арсенал» в рамках поединка 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2023 года
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы пока проводят полностью провальный сезон, но немного улучшить его еще есть возможность. В настоящий момент «красные» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. В активе команды из Ливерпуля 43 пункта.

    Сейчас «Ливерпуль» на десять пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, от четвертой позиции, которую сейчас занимает «Манчестер Юнайтед». Шансы еще есть, но команде из одноименного города нужно побеждать в каждом матче и надеяться на потерю очков конкурентов.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Арсенал Лондон

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    Также подопечные Юргена Клоппа уже давно вылетели из английских Кубков и совсем недавно завершили борьбу в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

    Все прогнозы на АПЛ

    Среди недели «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (0:0) в перенесенном матче, а до этого крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4) и проиграл «Борнмуту» (0:1). Последняя победа датирована еще 5 марта, когда был бит «Манчестер Юнайтед» (7:0).

    «Арсенал»

    Команда из Северного Лондона продолжает уверенно идти к долгожданному чемпионскому титулу. В настоящий момент «канониры» лидируют в турнирной таблице и имеют в своем активе 72 балла после 29 игр.

    Лондонцы на восемь пунктов опережают второй «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе. Остальные команды «оружейникам» уже не соперники. Коллектив из столицы Англии в текущем сезоне забил 70 мячей, а пропусти — 27.

    «Арсенал» уже давно вылетел из Кубков Англии, а недавно неожиданно завершил борьбу за Лигу Европы, на стадии 1/8 финала уступив португальскому «Спортингу». Теперь команда может полностью сконцентрироваться на завоевании чемпионского титула.

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    • Подопечные Микеля Артеты сейчас имеют серию из семи подряд побед в АПЛ. «Канониры» победили «Лидс» (4:1), «Кристал Пэлас» (4:1), «Фулхэм» (3:0), «Борнмут» (3:2), «Эвертон» (4:0), «Лестер» (1:0) и «Астон Виллу» (4:2). Впечатляющая серия! Последний раз команда проигрывала еще 15 февраля, когда уступила «Манчестер Сити» (1:3).

    Прогноз и ставки

    Фаворитом букмекеры сделали «Арсенал», на победу которого они дают 2.41.

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    На викторию «Ливерпуля» они предлагают 2.80, на ничью — 3.75.

    Учитывая последние результаты и форму команд, поставим на то, что «Арсенал» продлит свою победную серию.

    Ожидаем результативного футбола, поэтому поставим на то, что команды забьют четыре мяча на двоих.

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
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