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  • 14:04
    • УЕФА создаст новый совет с привлечением легенд футбола
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    УЕФА создаст новый совет с привлечением легенд футбола

    Футбол УЕФА
    Как сообщает The Times, Европейский футбольный союз (УЕФА) намерен создать новый совет, в который войдут легендарные тренеры и футболисты.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Этот орган будет заниматься консультацией по изменению правил игры, судейству, календарю соревнований и развитию молодежи.

    В списке кандидатов на участие в проекте указаны такие имена: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафа Бенитес, Роберто Мартинес, Робби Кин.

    Известно, что главой совета будет бывший игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан.

    После решения всех вопросов 24 апреля будет проведено первое заседание комитета.

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