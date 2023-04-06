ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Против «Брентфорда» играть непросто

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Брентфорд
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Брентфордом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Это было очень хорошее выступление. В первом тайме мы показали блестящий футбол, а против такой очень хорошей команды, как "Брентфорд", это непросто. Второго гола мы не забили, хотя с ним жизнь была бы проще, но теперь нужно продолжать бороться до конца.

    Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, мы показали сегодня. Мы забыли о наших стандартах, но мы должны вернуться к ним, если хотим добиться успеха на заключительных этапах сезона», — цитирует тен Хага BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» набрал 53 очка и вернулся в зону Лиги чемпионов, на четвертое место. У «Брентфорда» 43 набранных очка, с которыми клуб находится на девятой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» снова удачно сыграет против «Ростова»?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • За успехом в домашней игре проследует победа СКА в столице
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры