Тен Хаг: Против «Брентфорда» играть непросто

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о победе над «Брентфордом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Это было очень хорошее выступление. В первом тайме мы показали блестящий футбол, а против такой очень хорошей команды, как "Брентфорд", это непросто. Второго гола мы не забили, хотя с ним жизнь была бы проще, но теперь нужно продолжать бороться до конца.

Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, мы показали сегодня. Мы забыли о наших стандартах, но мы должны вернуться к ним, если хотим добиться успеха на заключительных этапах сезона», — цитирует тен Хага BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» набрал 53 очка и вернулся в зону Лиги чемпионов, на четвертое место. У «Брентфорда» 43 набранных очка, с которыми клуб находится на девятой строчке.