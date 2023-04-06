Малком: В «Барсе» тренер изначально не рассчитывал на меня

Полузащитник «Зенита»рассказал, почему ему не удалось заиграть в

Малком выступал за «Барсу» в сезоне-2018/2019, после чего перешел в «Зенит».

По словам бразильца, Эрнесто Вальверде, который в то время занимал пост главного тренера каталонской команды, не рассчитывал на него.

«Вы никогда не сможете угодить всем. Я играл мало, и мне приходилось мириться с этим и продолжать работать.

Тренер не хотел меня с самого начала, поэтому он попросил купить Виллиана. Он не позволил мне показать ему, что я тоже способен на это.

На "Энфилде" (в матче с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 — прим.), например, он выпустил меня на поле на 80-й минуте, когда счет уже был 0:4. Я не был его фаворитом, и мне пришлось уйти», — приводит слова Малкома Relevo.

Напомним, ранее Малком намекнул на уход из «Зенита».

В текущем сезоне Малком провел за «Зенит» 27 матчей, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.