ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Малком: В «Барсе» тренер изначально не рассчитывал на меня

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Барселоне».

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    Малком выступал за «Барсу» в сезоне-2018/2019, после чего перешел в «Зенит».

    По словам бразильца, Эрнесто Вальверде, который в то время занимал пост главного тренера каталонской команды, не рассчитывал на него.

    «Вы никогда не сможете угодить всем. Я играл мало, и мне приходилось мириться с этим и продолжать работать.

    Тренер не хотел меня с самого начала, поэтому он попросил купить Виллиана. Он не позволил мне показать ему, что я тоже способен на это.

  • Петржела о Малкоме: Типичное поведение футболиста без мозгов
  • Читайте по теме

    • На "Энфилде" (в матче с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 — прим.), например, он выпустил меня на поле на 80-й минуте, когда счет уже был 0:4. Я не был его фаворитом, и мне пришлось уйти», — приводит слова Малкома Relevo.

    Напомним, ранее Малком намекнул на уход из «Зенита».

    В текущем сезоне Малком провел за «Зенит» 27 матчей, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» снова удачно сыграет против «Ростова»?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • За успехом в домашней игре проследует победа СКА в столице
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры