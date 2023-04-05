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    Петржела о Малкоме: Типичное поведение футболиста без мозгов

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    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах нападающего петербургского клуба Малкома. Футболист выразил желание выступать в Лиге чемпионов.

    Малком
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    Малком

    «Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов…

    Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

    Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного.

    Когда я работал в "Зените", мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», — заявил Петржела в интервью СЭ.

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    • В нынешнем сезоне Малком провел 21 матч за «Зенит» в РПЛ, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 51-м баллом в активе.

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