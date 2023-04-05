Семин: Надо меня возвращать, чтобы нарушить серию «Зенита»!

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура, опережая «Ростов» на семь очков, а с «Спартак» — на 10.
«Верю в интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте "Ростова", "Спартака", "Динамо" и ЦСКА.
Всякое бывает в футболе, в "Зените" тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос.
И мне кажется большим преувеличением расхожее утверждение, что скамейка у "Зенита" на голову выше всех. Я этого не замечаю. Пара человек получают травму — и выпускать на усиление игры некого.
Для нашего футбола Барриос — фигура высочайшего уровня. Определяющая личность в центре поля. Помимо отбора он все время открыт, всегда на мяче. Почти не делает ошибок в передачах, от него всегда можно оттолкнуться.
Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию "Зенита"!», — сказал Семин в интервью «Известиям».
Напомним, в сезоне-2017/2018 «Локомотив» под руководством Семина стал победителем чемпионата России. После этого чемпионом становился только «Зенит».