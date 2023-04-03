На шаг ближе к чемпионству

«Зенит» постепенно приближается к золотым медалям российской Премьер-лиги. «Ростов» увеличивает отрыв от «Спартака». ЦСКА врывается в топ-4. Чемпионат России выходит на финишную прямую, до окончания сезона ещё 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

21 тур российского первенства внёс лишь одно изменение в положении команд. ЦСКА поднялся на 4 место, сместив с этой строчки «Динамо». Остальные клубы остались на прежних позициях.

Спокойствие лидера

«Зенит» вернулся на победную тропу, обыграв в домашнем поединке «Урал» (2:0). Во втором тайме ключевую роль сыграла замена рулевого питерцев Сергея Семака. На зелёный газон вышел Иван Сергеев и оформил дубль, забив на 75-й и 86-й минутах.

Так клуб из Санкт-Петербурга реабилитировался перед собственными болельщиками за поражение от ЦСКА (0:1) в позапрошлом туре.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, опережая ближайшего конкурента на семь (!) очков. До окончания сезона невскому клубу осталось провести 9 матчей. Будут и сражения с основными соперниками: «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо».

Победная серия

«Ростов» выдаёт серию игр из трёх побед. В 21 туре «южане» добились успеха в матче с «Торпедо» (2:1), сделав это в меньшинстве. Под занавес первого тайма хозяева получили красную карточку и забили гол.

На 42-й минуте с поля был удалён Данил Глебов, а спустя две минуты гол в раздевалку забил Андрей Лангович и вывел «ростовчан» вперёд.

Валерий Карпин, наставник «Ростова» globallookpress.com

После перерыва команды обменялись голевыми уколами. На 53-й минуте Евгений Чернов удвоил преимущество «Ростова», а на 59-й минуте Давиду Караеву удалось отквитать один мяч.

После этой победы «Ростов» набрал 44 очка, увеличив преимущество над «Спартаком» до трёх баллов. Ранее команда нанесла поражения «Химкам» (1:0) и «Пари НН» (2:1).

«Трагедия» «Спартака»?

«Спартак» продолжает буксовать в чемпионате, «красно-белые» не могут выиграть уже второй матч. Сначала было гостевое поражение от «Оренбурга» (0:2), а теперь домашняя ничья в игре с «Ахматом» (0:0).

Команда продолжает терять очки, позволив «Ростову» не только обогнать себя, но и дав возможность увеличить преимущество до трёх баллов. У «Спартака» в активе 41 набранный пункт.

Ещё одна такая осечка и клуб может лишиться места в топ-3, так как вплотную подбирается ЦСКА. «Армейцы» обыграли «Факел» (2:0), набрали 38 пунктов и поднялись на четвёртое место (!). На пятую позицию опустился «Динамо» после поражения от команды «Сочи» (0:2).

Другие матчи тура

В двух матчах 21 тура были зафиксированы два крупных результата. «Локомотив» в гостях разгромил «Пари НН» (4:0), а «Краснодар» на выезде уничтожил «Химки» (6:0).

«Спартак» — «Локомотив» globallookpress.com

А вот «Крылья Советов» и «Оренбург» победителя не смогли определить, обменявшись голами (1:1).

Тур № 22

Матчи следующего тура пройдут с 8 по 10 апреля. Лидер чемпионата «Зенит» свой поединок проведёт на выезде против «Локомотива», игра состоится в воскресенье, 9 апреля.

Днём ранее сыграет «Спартак». «Красно-белые» дома примут «Динамо», а «Ростов» отправится гостить к «Оренбургу». Этот поединок завершит программу игрового дня. Встреча запланирована на понедельник, 10 апреля.