На шаг ближе к чемпионству

Изменения в турнирной таблице
21 тур российского первенства внёс лишь одно изменение в положении команд. ЦСКА поднялся на 4 место, сместив с этой строчки «Динамо». Остальные клубы остались на прежних позициях.
Спокойствие лидера
«Зенит» вернулся на победную тропу, обыграв в домашнем поединке «Урал» (2:0). Во втором тайме ключевую роль сыграла замена рулевого питерцев Сергея Семака. На зелёный газон вышел Иван Сергеев и оформил дубль, забив на 75-й и 86-й минутах.
Так клуб из Санкт-Петербурга реабилитировался перед собственными болельщиками за поражение от ЦСКА (0:1) в позапрошлом туре.
«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, опережая ближайшего конкурента на семь (!) очков. До окончания сезона невскому клубу осталось провести 9 матчей. Будут и сражения с основными соперниками: «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо».
Победная серия
«Ростов» выдаёт серию игр из трёх побед. В 21 туре «южане» добились успеха в матче с «Торпедо» (2:1), сделав это в меньшинстве. Под занавес первого тайма хозяева получили красную карточку и забили гол.
На 42-й минуте с поля был удалён Данил Глебов, а спустя две минуты гол в раздевалку забил Андрей Лангович и вывел «ростовчан» вперёд.
После перерыва команды обменялись голевыми уколами. На 53-й минуте Евгений Чернов удвоил преимущество «Ростова», а на 59-й минуте Давиду Караеву удалось отквитать один мяч.
После этой победы «Ростов» набрал 44 очка, увеличив преимущество над «Спартаком» до трёх баллов. Ранее команда нанесла поражения «Химкам» (1:0) и «Пари НН» (2:1).
«Трагедия» «Спартака»?
«Спартак» продолжает буксовать в чемпионате, «красно-белые» не могут выиграть уже второй матч. Сначала было гостевое поражение от «Оренбурга» (0:2), а теперь домашняя ничья в игре с «Ахматом» (0:0).
Команда продолжает терять очки, позволив «Ростову» не только обогнать себя, но и дав возможность увеличить преимущество до трёх баллов. У «Спартака» в активе 41 набранный пункт.
Ещё одна такая осечка и клуб может лишиться места в топ-3, так как вплотную подбирается ЦСКА. «Армейцы» обыграли «Факел» (2:0), набрали 38 пунктов и поднялись на четвёртое место (!). На пятую позицию опустился «Динамо» после поражения от команды «Сочи» (0:2).
Другие матчи тура
В двух матчах 21 тура были зафиксированы два крупных результата. «Локомотив» в гостях разгромил «Пари НН» (4:0), а «Краснодар» на выезде уничтожил «Химки» (6:0).
А вот «Крылья Советов» и «Оренбург» победителя не смогли определить, обменявшись голами (1:1).
Тур № 22
Матчи следующего тура пройдут с 8 по 10 апреля. Лидер чемпионата «Зенит» свой поединок проведёт на выезде против «Локомотива», игра состоится в воскресенье, 9 апреля.
Днём ранее сыграет «Спартак». «Красно-белые» дома примут «Динамо», а «Ростов» отправится гостить к «Оренбургу». Этот поединок завершит программу игрового дня. Встреча запланирована на понедельник, 10 апреля.