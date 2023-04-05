Малком намекнул на уход из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком признался, что хотел бы играть за команду, у которой есть возможность выступать в еврокубках.

Российские клубы, как известно, отстранены от участия в европейских турнирах.

«Почему я ушел из "Барселоны" в "Зенит"? Я хотел продолжать выступать в Лиге чемпионов и показывать, на что я способен. Мы играли там три года, но потом ситуация изменилась и российские клубы отстранили.

Думаю, я провожу хороший сезон. У меня хорошая статистика, думаю, сейчас я могу рассмотреть возможность перейти в лигу, чьи клубы выступают в еврокубках.

Но сейчас для меня самое главное — выиграть чемпионат России с "Зенитом", а дальше уже посмотрим», — приводит слова бразильца Relevo.

В текущем сезоне Малком провел за «Зенит» 27 матчей, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, в январе Малком мог перейти в «Пари Сен-Жермен», но клубам не удалось согласовать условия сделки.