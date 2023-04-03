Тухель прокомментировал увольнение Поттера с поста главного тренера «Челси»

Главный тренервысказался об увольнении наставника

«Вчера вечером я очень поздно увидел новости об этом. Так совпало, что в этот момент я только начал работать в "Баварии".

Мне действительно нравилось в "Челси", я завёл там много друзей на всю жизнь. Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. В первом матче под руководством специалиста мюнхенцы выиграли у дортмундской «Боруссии» (4:2) и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги (55 очков).