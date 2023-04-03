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    Поттер после увольнения из «Челси» может возглавить «Лестер»

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    Грэм Поттер в ближайшее время может стать новым главным тренером «Лестера».

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    В минувшее воскресенье Поттер был уволен из «Челси». 47-летний специалист покинул лондонский клуб всего лишь через семь месяцев после начала работы.

    По информации Daily Mail, руководство «Лестера» планировало назначить Поттера еще до того, как он оказался в «Челси».

    На прошлой неделе «Лестер» отправил в отставку Брендана Роджерса. «Лисы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.

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