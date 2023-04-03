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    Личка заявил, что никто не помешает «Зениту» выиграть Премьер-лигу

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказал мнение о борьбе за первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Специалист считает, что никто не сможет догнать «Зенит».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Чемпионов станет "Зенит". Никто не сможет помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться "Ростов" и "Спартак", возможно, ещё ЦСКА и "Динамо" включатся в битву за серебро.

    Будет ли борьба за титул хотя бы в следующем сезоне? Летом всё начнётся с нуля. "Спартак" точно захочет выиграть чемпионат, наверное, будет делать соответствующие трансферы.

    ЦСКА тоже постарается обозначить свои притязания», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

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    • «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 51-м баллом в активе. Следом располагается «Ростов» (44), а тройку замыкает «Спартак» (41).

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