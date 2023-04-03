Личка заявил, что никто не помешает «Зениту» выиграть Премьер-лигу

Главный тренервысказал мнение о борьбе за первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Специалист считает, что никто не сможет догнать

«Чемпионов станет "Зенит". Никто не сможет помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться "Ростов" и "Спартак", возможно, ещё ЦСКА и "Динамо" включатся в битву за серебро.

Будет ли борьба за титул хотя бы в следующем сезоне? Летом всё начнётся с нуля. "Спартак" точно захочет выиграть чемпионат, наверное, будет делать соответствующие трансферы.

ЦСКА тоже постарается обозначить свои притязания», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 51-м баллом в активе. Следом располагается «Ростов» (44), а тройку замыкает «Спартак» (41).