Ледяхов считает, что «Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов

Бывший полузащитниксчитает, что чемпионом в российской Премьер-лиги в пятый раз подряд станет

«Зенит уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У "Спартака" слишком большое отставание: отыграть десять очков за девять туров очень сложно.

Тем более "Зенит" по всем параметрам на две, а то и на три головы сильнее всех остальных команд в чемпионате», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

«Зенит» в 21 матче набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. Следом расположился «Ростов», у которого на десять очков меньше, но матч в запасе. У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.