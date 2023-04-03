Президент «Урала»: Тюремный приговор Влута не отразится на его выступлениях за клуб

Президентотреагировал на новость о том, что нападающий екатеринбургского клубабыл приговорён нидерландским судом к двум с половиной годам лишения свободы.

«Это ещё ни о чём не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за "Урал" это никак не отразится», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. Футболист ехал со скоростью 203 км в час и не пытался затормозить.

Влут пополнил состав «Урала» в сентябре 2022 года. Футболист провел 14 матчей за уральскую команду и забил 5 голов.