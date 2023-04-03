Дзюба: Давно такого не помню, чтобы фан-трибуна меня поддерживала

Дзюба стал автором двух забитых мячей в ворота «Пари НН». После игры 34-летний футболист передал привет руководству нижегородского клуба.
В начале года «Пари НН» отказался подписывать контракт с Дзюбой.
«Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с "Нижним". Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят.
Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах.
И, конечно, болельщикам "Локомотива" отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня и всю команду поддерживала», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.