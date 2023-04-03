Дзюба: Давно такого не помню, чтобы фан-трибуна меня поддерживала

Нападающий «Локомотив»прокомментировал свои слова после матча с(4:0).

Дзюба стал автором двух забитых мячей в ворота «Пари НН». После игры 34-летний футболист передал привет руководству нижегородского клуба.

В начале года «Пари НН» отказался подписывать контракт с Дзюбой.

«Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с "Нижним". Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят.

Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах.

И, конечно, болельщикам "Локомотива" отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня и всю команду поддерживала», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.