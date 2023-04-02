Хави: Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (4:0).

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на эту игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Настоящая команда. Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея выпустить в центре поля Эрика Гарсию родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека.

Фати? Он сегодня сыграл идеально, а гол всегда придает уверенности. Ансу устал к концу матча, он очень хорошо потрудился. Он важен для меня. Гол — следствие его работы и его таланта. Также я очень рад за Феррана Торреса. Те, кто сегодня забил, заслуживали этого», — цитирует Хави Marca.