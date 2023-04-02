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    Тен Хаг: «Ньюкасл» одержал заслуженную победу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче 29-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

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    «Я думаю, "Ньюкасл" одержал заслуженную победу. Они были более решительными, у них было больше страсти и желания забить гол. Мы имели пространство и возможности, но не использовали их.

    Де Хеа сделал один отличный сэйв. У них было много ударов с края, и мы поставили там блоки. Мы планировали останавливать их, прежде чем они дойдут до последней трети поля.

    Влияют ли кубковые матчи на подготовку команды к АПЛ? Нет. Вы должны понимать, что каждая игра важна, каждая лига важна. Мы знаем, как тяжело приезжать сюда, и я знаю, что они хотели отомстить. Мы должны были показать такую ​​же страсть, желание и решимость, как у противника. Мы этого не сделали и нас обыграли», — цитирует тен Хага BBC.

    Из-за неудачи МЮ опустился на 4-е место. В случае победы «Тоттенхэма» он рискует покинуть зону Лиги чемпионов.

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