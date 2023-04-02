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    «Ростов» и «Торпедо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны составы на матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» — «Торпедо».

    «Ростов» — «Торпедо»
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    «Ростов» — «Торпедо»

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Лебеденко, Караев, Турищев, Рейна.

    «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. «Торпедо» располагается на последней 16-й строчке с 10-ю баллами.

    Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно по этой ссылке.

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