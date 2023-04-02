«Ростов» и «Торпедо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны составы на матч 21-го тура российской Премьер-лиги

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Лебеденко, Караев, Турищев, Рейна.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. «Торпедо» располагается на последней 16-й строчке с 10-ю баллами.

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