«Ростов» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Ныне команда Валерия Карпина находится на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 36 мячей, что явно мало для претендента на медали.

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В своем последнем поединке «Ростов» добыл 3 очка. На выезде минимально были обыграны «Химки».

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с торпедовцами для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 поражениях.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. И по игре ростовчане смотрятся мощнее, и серия из 3 побед кряду требует продолжения.

«Торпедо»

Торпедовцы выглядят обреченными на вылет из РПЛ. Последнее место с 10 очками в активе говорит о многом.

Бледно выглядит и торпедовская атака. В 20 матчах игроки московского клуба отличились лишь 12 раз.

В предыдущем туре «Торпедо» добыло 3 очка. Правда, случилось это в кабинетах, ибо в составе «Пари НН» на поле вышел дисквалифицированный игрок.

Эта виктория стала для москвичей лишь второй в чемпионате. К слову, отставание от зоны стыков составляет 7 очков.

Посмотрим, насколько удастся решить все проблемы новому наставнику Жозепу Клотету. Каталонский ноунейм чудес нет обещает, но кто его знает?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.60.

На викторию «Торпедо» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.22.

Торпедовцам кровь из носу необходимы очки , дабы сохранить хотя бы какие-то шансы на спасение.

Наш прогноз — Победа «Торпедо» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.