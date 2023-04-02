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    Клотет начнет с набора очков!

    «Ростов» — «Торпедо». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Торпедо»
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    Егор Бабурин
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2023 года
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    •  Ростов 19:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Ростов»

    «Ростов» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Ныне команда Валерия Карпина находится на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 36 мячей, что явно мало для претендента на медали.

    Коэффициенты матча Ростов — Торпедо

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    В своем последнем поединке «Ростов» добыл 3 очка. На выезде минимально были обыграны «Химки».

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с торпедовцами для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 поражениях.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. И по игре ростовчане смотрятся мощнее, и серия из 3 побед кряду требует продолжения.

    «Торпедо»

    Торпедовцы выглядят обреченными на вылет из РПЛ. Последнее место с 10 очками в активе говорит о многом.

    Бледно выглядит и торпедовская атака. В 20 матчах игроки московского клуба отличились лишь 12 раз.

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    • В предыдущем туре «Торпедо» добыло 3 очка. Правда, случилось это в кабинетах, ибо в составе «Пари НН» на поле вышел дисквалифицированный игрок.

    Эта виктория стала для москвичей лишь второй в чемпионате. К слову, отставание от зоны стыков составляет 7 очков.

    Посмотрим, насколько удастся решить все проблемы новому наставнику Жозепу Клотету. Каталонский ноунейм чудес нет обещает, но кто его знает?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Торпедо» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.22.

    Торпедовцам кровь из носу необходимы очки, дабы сохранить хотя бы какие-то шансы на спасение.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Ростов» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Клотет начнет с набора очков!
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