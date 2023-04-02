Стали известны составы на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд Фото: globallookpress.com
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимараэс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Сен-Максимен.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вергхорст.
«Ньюкасл» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке (50).
Матч между этими командами пройдет 2 апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть на этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.