ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус Жуниор в FIFA 23FIFA 23: топ-5 карточек в FUT Birthday Team 2
  • 18:11
    • Стали известны составы на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
  • 16:05
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» поделили очки
  • 16:01
    • «Краснодар» забил шесть мячей «Химкам»
  • 13:12
    • Стали известны сроки восстановления Промеса
    Все новости спорта

    Стали известны составы на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл
    Маркус Рашфорд выйдет в стартовом составе на матч 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    «Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимараэс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Сен-Максимен.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вергхорст.

    «Ньюкасл» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке (50).

    Матч между этими командами пройдет 2 апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть на этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Наполи» «Милан»?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • В дерби «армейских» команд финалом начнет рулить Питер
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев с треском проиграет Синнеру в главном матче?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры