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    Клотет прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет оценил игру своей команды в матче 21-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (1:2).

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «Игра началась достаточно тяжело для нас. Было заметно, что игроки нервничают. Несмотря на первый пропущенный мяч, мы не беспокоились, так как у нас хорошая защитная линия. А когда пропустили второй, то насытили полузащиту, и это дало свои плоды — мы сократили отставание в счёте.

    Команда могла создать и больше моментов. Я видел, что она отдала всё на поле. Мне нравится, что у парней есть нацеленность на победу, вторая часть матча это показала. Если смотреть его с точки зрения математики, то результат нас не удовлетворяет.

    Сильно ли чувствовалась разница в классе? Думаю, и так всем понятно, что "Ростов" — хорошая команда. Их футболисты играют качественно. Но во втором тайме и мы показали, что конкурентоспособны!

    Создали проблему ростовчанам. Сложно давать комплексную оценку всем командам, так как я работаю в клубе всего несколько дней. Будем работать над превращением наших моментов в качество и над менталитетом.

    Как удаление у "Ростова" повлияло на ход матча? Красная карточка помогла тем, что мы насытили центр поля и имели преимущество», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

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    • После этого матча московская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 7 баллов.

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