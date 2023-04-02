«Ростов» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу надв матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

На 42-й минуте встречи полузащитник хозяев Данил Глебов получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Уже спустя 3 минуты «Ростову» удалось открыть счет. Отличился защитник команды Андрей Лангович.

В самом начале второго тайма другой защитник «Ростова» Евгений Чернов удвоил преимущество своей команды — 2:0.

Спустя всего 6 минут «Торпедо» побежал отыгрываться. Отличился нападающий команды Давид Караев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Торпедо 2:1 Голы: 1:0 Андрей Лангович (45'), 2:0 Евгений Чернов (53'), 2:1 Давид Караев (59') Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Николай Комличенко, Дмитрий Полоз Торпедо: Егор Бабурин, Егор Прошкин, Артём Самсонов, Олег Кожемякин, Иван Енин, Давид Караев, Александр Рязанцев, Равиль Нетфуллин, Йорди Рейна, Максим Турищев, Игорь Лебеденко Предупреждения: Максим Турищев (35'), Алексей Миронов (84') Удаление: Данил Глебов (42')

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Торпедо» располагается на последней 16-й строчке с 10-ю баллами.