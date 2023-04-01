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    «Зенит» переиграл «Урал» в матче РПЛ

    «Зенит» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» в родных стенах переиграл «Урал» со счетом 2:0.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Судьбу встречи решили точные удары Ивана Сергеева и Густаво Мантуана в концовке поединка.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (76'), 2:0 Иван Сергеев (86') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родриго, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Вендел, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Фаниль Сунгатулин, Рай Влут, Лазар Ранджелович, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Денис Кулаков (42'), Родриго (79')

    Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.

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