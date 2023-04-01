«Зенит» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

Судьбу встречи решили точные удары Ивана Сергеева и Густаво Мантуана в концовке поединка.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Урал 2:0
Голы: 1:0 Иван Сергеев (76'), 2:0 Иван Сергеев (86') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родриго, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Вендел, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Фаниль Сунгатулин, Рай Влут, Лазар Ранджелович, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Денис Кулаков (42'), Родриго (79')
Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.