Сергеев: Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в матче с(2:0).

«Выходил с намерением что нужно помочь команде, психологически добавить в агрессии. Получилось забить не один, а два. Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо.

Лучший выход на замену? Дай бог, что впереди будут еще лучше. Пока не могу сказать.

День смеха? Да нет, даже никто не обращал внимания. Как-то уже в последние года уже не так это, никто особо не шутит. Не было никакого юмора, главной была концентрация на игру. Когда выходили на матч видели, что "Спартак" сыграл 0:0, то есть, нужно было побеждать. Первый тайм чуть не получился, но во втором создали моменты, забили. Главное, выиграли игру», — приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.