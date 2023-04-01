Вендел: «Зенит» еще не чемпион

Полузащитниквысказался после победы надв матче 21-го тура российской Премьер-лиги (2:0).

«Урал — очень организованная команда, особенно это касается игры в обороне. Забить им было непросто. Хорошо, что нам это удалось. Первый гол нас раскрепостил, добавил команде уверенности.

Игра с "Локомотивом" будет очень сложной и принципиальной. Но мы в каждой игре думаем только о том, что происходит здесь и сейчас.

Считаю ли себя уже чемпионом? Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. Матч с "Локомотивом" — очень важный, за ним не менее важный матч с "Ростовом". Никаких определений, что мы уже чемпионы, к себе не применяем. Двигаемся поступательно. Рассчитываем, что до последней игры сможем набирать очки, держать этот ритм, чтобы завершить чемпионат победой», — цитирует Вендела «Чемпионат».

Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.