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    Вендел: «Зенит» еще не чемпион

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    Полузащитник «Зенита» Вендел высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура российской Премьер-лиги (2:0).

    Вендел
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    Вендел

    «Урал — очень организованная команда, особенно это касается игры в обороне. Забить им было непросто. Хорошо, что нам это удалось. Первый гол нас раскрепостил, добавил команде уверенности.

    Игра с "Локомотивом" будет очень сложной и принципиальной. Но мы в каждой игре думаем только о том, что происходит здесь и сейчас.

    Считаю ли себя уже чемпионом? Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. Матч с "Локомотивом" — очень важный, за ним не менее важный матч с "Ростовом". Никаких определений, что мы уже чемпионы, к себе не применяем. Двигаемся поступательно. Рассчитываем, что до последней игры сможем набирать очки, держать этот ритм, чтобы завершить чемпионат победой», — цитирует Вендела «Чемпионат».

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    • Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.

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