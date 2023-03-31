ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Лидс». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Лидсом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Лидс
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» заслуживал большего. Как погоня за «Ман Сити» сломала команду Клоппа Томас РайсПоворот Райса. Как «Шальке» спасается от вылета из Бундеслиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 22:48
    • Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Майами
    Все новости спорта
    «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал»
    1 апреля в 17:00 по московскому времени лидер чемпионата Англии лондонский «Арсенал» сыграет против «Лидса». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 69 очков после 28-ми матчей. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 8 баллов. На счету «Арсенала» 22 победы, а также по 3 ничьи и поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 66:26.

    После вылета из 1/8 финала Лиги Европы от лиссабонского «Спортинга» (3:3 общий счет; 3:5 по пенальти) «канониры» могут быть сосредоточены только на борьбе за золото АПЛ. В крайнем туре чемпионата Англии перед перерывом на матчи сборных подопечные Микеля Артеты принимали в лондонском дерби «Кристал Пэлас». «Канониры» решили исход встречи уже на старте второй половины матча, забив трижды, и уверенно довели дело до разгромной победы (4:1).

    Этот успех стал для «Арсенала» уже шестым подряд в АПЛ. Последний раз «лондонцы» теряли очки в чемпионате в середине февраля, проиграв дома «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Лидс»

    После 27-ми матчей «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «павлинов» 26 очков: 6 побед, 8 ничьих и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:44.

    Три последних матча «Лидса» прошли с переменным успехом, но с каждым последующим туром подопечные Хави Грасии стали заносить очки в свой актив. После минимального выездного поражения от «Челси» (0:1) «павлины» на домашней арене добыли трудовую ничью в матче с «Брайтоном» (2:2), дважды отыгрываясь по ходу встречи.

    В крайнем туре «Лидс» чуть не упустил комфортное преимущество в три мяча над «Вулверхэмптоном» в гостях, позволив «волкам» приблизиться на расстоянии одного гола. Но все же в компенсированное время нападающий «белых» Родриго забил четвертый мяч в ворота соперника и зафиксировал итоговую победу «Лидса» со счетом 4:1.

    Личные встречи

    В первом круге «Арсенал» добился минимальной победы на выезде (1:0). Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 8 побед, еще дважды команды сыграли вничью, «Лидс» не смог выиграть ни одну встречу.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Лидс» с коэффициентом 2.32.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры