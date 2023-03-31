1 апреля в 17:00 по московскому времени лидер чемпионата Англии лондонский «Арсенал» сыграет против «Лидса». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 69 очков после 28-ми матчей. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 8 баллов. На счету «Арсенала» 22 победы, а также по 3 ничьи и поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 66:26.

После вылета из 1/8 финала Лиги Европы от лиссабонского «Спортинга» (3:3 общий счет; 3:5 по пенальти) «канониры» могут быть сосредоточены только на борьбе за золото АПЛ. В крайнем туре чемпионата Англии перед перерывом на матчи сборных подопечные Микеля Артеты принимали в лондонском дерби «Кристал Пэлас». «Канониры» решили исход встречи уже на старте второй половины матча, забив трижды, и уверенно довели дело до разгромной победы (4:1).

Этот успех стал для «Арсенала» уже шестым подряд в АПЛ. Последний раз «лондонцы» теряли очки в чемпионате в середине февраля, проиграв дома «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

«Лидс»

После 27-ми матчей «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «павлинов» 26 очков: 6 побед, 8 ничьих и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:44.

Три последних матча «Лидса» прошли с переменным успехом, но с каждым последующим туром подопечные Хави Грасии стали заносить очки в свой актив. После минимального выездного поражения от «Челси» (0:1) «павлины» на домашней арене добыли трудовую ничью в матче с «Брайтоном» (2:2), дважды отыгрываясь по ходу встречи.

В крайнем туре «Лидс» чуть не упустил комфортное преимущество в три мяча над «Вулверхэмптоном» в гостях, позволив «волкам» приблизиться на расстоянии одного гола. Но все же в компенсированное время нападающий «белых» Родриго забил четвертый мяч в ворота соперника и зафиксировал итоговую победу «Лидса» со счетом 4:1.

Личные встречи

В первом круге «Арсенал» добился минимальной победы на выезде (1:0). Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 8 побед, еще дважды команды сыграли вничью, «Лидс» не смог выиграть ни одну встречу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Лидс» с коэффициентом 2.32.