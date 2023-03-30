Рашфорд может пропустить матч с «Ньюкаслом»

Участие нападающего «Манчестер Юнайтед»в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» находится под вопросом.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист еще не полностью восстановился после травмы, полученной в матче с «Фулхэмом» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

Из-за повреждения игрок пропустил матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024. В клубе намерены дать игроку дополнительный отдых, если это понадобится. Окончательный вывод по его готовности будет сделан в преддверии матча, который состоится 2 апреля.

В 44 матчах сезона за МЮ Рашфорд забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.