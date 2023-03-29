Мостовой об испанском тренере «Торпедо»: Кто такой Клотет? Пришел ноунейм

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу назначения испанцана пост главного тренера московского

«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю.

Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может... Зачем брали Талалаева?

Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть "Торпедо" присудили три очка в матче с Пари НН», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.