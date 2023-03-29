ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
  • 08:55
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами
  • 09:30
    • Карпин: После игры с Ираном игроки признались, что интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ
    Все новости спорта

    Мостовой об испанском тренере «Торпедо»: Кто такой Клотет? Пришел ноунейм

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Торпедо РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу назначения испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю.

    Команда вышла в РПЛ без трансферов, а убрали Бородюка. До сих пор никто понять не может... Зачем брали Талалаева?

    Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть "Торпедо" присудили три очка в матче с Пари НН», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

  • Контрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
  • Все, что нужно знать о новом тренере московского клуба
  • Вчера

    • Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Алькарас проиграет Фрицу?
  • Алькарас — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Кто из соперников прервет проигрышную серию?
  • «Сан-Антонио» — «Юта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бруклин — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры