Мостовой об испанском тренере «Торпедо»: Кто такой Клотет? Пришел ноунейм

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«А кто такой Пеп Клотет? Работал тренером или, как сейчас модно, — аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся — не очень понимаю.
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Сейчас вообще запутанная история с приходами и уходами тренеров. Хорошо хоть "Торпедо" присудили три очка в матче с Пари НН», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.