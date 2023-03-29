Клотет высказался о возможном вылете «Торпедо» из РПЛ

Главный тренерпрокомментировал возможный вылет команды из РПЛ в Первую лигу на следующий сезон.

«Когда я анализировал возможность стать гланым тренером клуба, я понимал, что можем вылететь из РПЛ. Я не боялся вызова — в итоге я здесь. Благодарен руководству клуба за доверие.

Для меня нет разницы — останемся в РПЛ или вылетим. Но я буду делать свою работу на максимум», — передает слова Клотета Чемпионат.

Напомним, что совсем недавно испанский специалист был назначен главным тренером «Торпедо». Команда занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. От зоны стыковых матчей команда отстает на 7 очков.