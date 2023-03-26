«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо», а «Волгарь» и «Кубань» разошлись миром

Результаты матчей 24-го тура российской Первой лиги.

«Акрон» — «Динамо» Махачкала 2:0

Хозяева открыли счет на 42-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинской команды. Реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Акрона» Константин Савичев.

В самом начале второго тайма хозяева и вовсе удвоили преимущество благодаря голу защитника «Акрона» Даниила Сагуткина — 2:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Динамо-Махачкала 2:0 Гол: 2:0 Даниил Сагуткин (46') Акрон: Сергей Волков, Иван Чудин, Khodzhaniyazov D., Сергей Макаров, Максим Палиенко, Евгений Песегов (Антон Килин, 67'), Данил Полубояринов (Павел Шакуро, 67'), Ponce A. (Абу-Саид Эльдарушев, 67'), Даниил Сагуткин (Иван Рогач, 77'), Saltykov N. A. (Дмитрий Сасин, 83'), Константин Савичев Динамо-Махачкала: Ternovskiy D., Gadzhiev A. (Sundukov T., 69'), Никита Глушков, Ibragimov K., Kagermazov S. (Abduragimov R., 81'), Khalimbekov R. (Mulahusejnovic N., 69'), Kovacevic V., Krasilnichenko O., Magomedov R. (Alibekov M., 60'), Shumakhov I. (Рамазан Гаджимурадов, 59'), Yusupov Z. Предупреждения: Ponce A. (49'), (66'), (66'), Павел Шакуро (76'), Kovacevic V. (90+3')

После этого матча «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 30-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 10-й строчке (33).

«Волгарь» — «Кубань» 1:1

Команды провели первый тайм без забитых голов. Лишь на 53-й минуте встречи гостях удалось открыть счет. Отличился полузащитник «Кубани» Нури Абдоков.

На 68-й минуте «Волгарю» удалось сравнять счет благодаря голу форварда команды Данила Липового — 1:1.

На 90+1-й минуте защитник «Кубани» Александр Позняк получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но «Волгарю» не удалось воспользоваться численным преимуществом.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Кубань 1:1 Голы: 0:1 Нури Абдоков (53'), 1:1 Данил Липовой (68') Волгарь: Smirnov O., Deljkin A. (Камиль Муллин, 59'), Gavrilovich A., Иван Хомуха, Lesnikov D. (Smirnov D., 46'), Данил Липовой (Кирилл Косарев, 82'), Loktionov R., Nosov A. (Gilyazetdinov A., 59'), Pavlishin A., Tkachuk D., Vedernikov D. Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков (Валерий Чуперка, 70'), Максим Лаук, Георгий Махатадзе (Игорь Безденежных, 83'), Poznyak A., Даниил Родин, Shchetkin A., Максим Сидоров, Алексей Смирнов (Rybin A., 83'), Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов Предупреждения: Poznyak A. (19'), Poznyak A. (90+1')

После этого матча «Волгарь» занимает 7-е место в турнирной таблице с 35-ю очками в активе. «Кубань» располагается на 15-й позиции (24).

«Краснодар-2» — «Родина» 1:0

Единственный гол в этом матче был забит на 17-й минуте. Отличился нападающий «Краснодара-2» Данил Карпов.

На 80-й минуте защитник хозяев Дмитрий Иванов получил вторую желтую карточку и был удален с поля, но краснодарской команде удалось выстоять.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Родина 1:0 Гол: 1:0 Karpov D. (17') Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gubzhokov I. (Zashchepkin R., 86'), Олег Исаенко, Ivanov D., Karpov D. (Kutovoy M., 39'), Рустам Халназаров (Давид Кокоев, 65'), Вячеслав Литвинов, Okoronkwo J. (Михаил Сухорученко, 86'), Plotnikov N. (Gayvoronskiy D., 86'), Владислав Самко, Григорий Жилкин Родина: Дмитрий Баринов, Олег Дмитриев (Wesley Nata, 46'), Руслан Фищенко (Andreev I., 83'), Gordyushenko A. (Даниэль Мишкич, 61'), Амур Калмыков, Krizan M., Pliev Z., Shadrintsev D. (Voropaev A., 61'), Мухаммад Султонов (Kolesnichenko K., 79'), Timoshenko I., Yudintsev G. Предупреждения: Yudintsev G. (25'), (33'), Timoshenko I. (35'), Gordyushenko A. (58'), Ivanov D. (63'), Ivanov D. (80'), Давид Кокоев (88')

После этого матча «Краснодар-2» располагается на последнем 18-м месте с 17-ю очками в активе. «Родина» занимает 11-ю строчку (31).

«Велес» — «Волга» 0:0

Команды так и не смогли открыть счет в матче 24-го тура Первой лиги. На счету «Волги» 4 желтые карточки, а игроки «Велеса» получили лишь одно предупреждение.

Футбол. Россия. ФНЛ Велес — Волга Ульяновск 0:0 Велес: Kosarevskiy P., Badoev K. (Kotelnikov I., 87'), Batsuev A. (Kertanov K., 55'), Bezchasnyuk A., Bokoev M., Kabakhidze V., Makeev E., Евгений Песиков, Pochivalin V., Sarkisyan G. (Dibirgadzhiev J., 55'), Smirnov O. (Logua I., 55') Волга Ульяновск: Klimovich A., Арсен Адамов, Bilalov B. (Solomakha V., 83'), Никита Кирсанов (Аллеф, 83'), Kutin D., Magomadov C., Makhmutov R., Maksimenkov I., Morozov K., Paskin G. (Kamlashev D., 62'), Rakhmanov D. (Владимир Марухин, 63') Предупреждения: Maksimenkov I. (28'), Kutin D. (75'), Bilalov B. (78'), Аллеф (88'), Kabakhidze V. (90+3')

«Велес» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками в активе. «Волга» располагается на 17-й строчке (20).